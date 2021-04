Joe Biden, il radicale (Di venerdì 23 aprile 2021) Alle elezioni, pochi ritenevano che Joe Biden sarebbe stato un presidente incisivo in grado di condurre un’attiva politica riformatrice. Lo si giudicava un “vecchio e logoro” professionista, prescelto come male minore per convogliare un elettorato tradizionale e nero sul candidato in grado di battere Trump. E, invece, Biden si sta dimostrando tutt’altro: un “presidente radicale” nel significato politico che dell’aggettivo si dà in Europa. Non un verboso radical americano, pronto a enunciare a parole progetti rivoluzionanti, e neppure un tranquillo liberal soddisfatto di smussare i più controversi aspetti degli Stati Uniti. Alla prova dei fatti, la direzione di marcia del nuovo presidente è tipica del riformatore democratico radicale pronto ad affrontare i nodi più controversi della società americana senza la prudenza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Alle elezioni, pochi ritenevano che Joesarebbe stato un presidente incisivo in grado di condurre un’attiva politica riformatrice. Lo si giudicava un “vecchio e logoro” professionista, prescelto come male minore per convogliare un elettorato tradizionale e nero sul candidato in grado di battere Trump. E, invece,si sta dimostrando tutt’altro: un “presidente” nel significato politico che dell’aggettivo si dà in Europa. Non un verboso radical americano, pronto a enunciare a parole progetti rivoluzionanti, e neppure un tranquillo liberal soddisfatto di smussare i più controversi aspetti degli Stati Uniti. Alla prova dei fatti, la direzione di marcia del nuovo presidente è tipica del riformatore democraticopronto ad affrontare i nodi più controversi della società americana senza la prudenza ...

