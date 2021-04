Isola dei Famosi, Gilles Rocca scoppia a piangere per lui: “E’ tutto” (Di venerdì 23 aprile 2021) Gilles Rocca ha ricevuto una speciale sorpresa ieri sera all’Isola dei Famosi ed è scoppiato subito a piangere, cosa ha detto in lacrime il naufrago Gilles Rocca ha vissuto un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 aprile 2021)ha ricevuto una speciale sorpresa ieri sera all’deied èto subito a, cosa ha detto in lacrime il naufragoha vissuto un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Bunazza69 : RT @ASannais: ++?? CLAMOROSO ??++ 52 VS 56 - #isola VS #tommasozorzi DEI DATI ALLUCINANTI, questo è tutto. chiudetemi la linea. ASSOLUTAM… - caps2021 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi nel dietro le quinte dell'isola dei famosi ????????????? -