Intanto nel mondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Comincia il ritiro delle truppe russe dalla frontiera ucraina, 105 palestinesi feriti negli scontri a Gerusalemme Est, più di cento migranti dispersi dopo un naufragio al largo della Libia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel In Italia scende l'indice Rt: 0,81 Quatto regioni ancora sopra a 1 E intanto le regioni chiedono il passaggio di colore: la Sardegna chiede il cambio da rosso ad ... Nel frattempo si registra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione: ieri sono state ...

In Giappone nuovo stato d'emergenza Covid, Olimpiadi a rischio Intanto la torcia olimpica sta viaggiando per il Giappone in tono estremamente ridotto. Alcuni ... Accanto a questo va segnalato un ritardo enorme nel programma di vaccinazione. Nei giorni scorsi è ...

Intanto nel mondo Internazionale Strehler, il ragazzo di Trieste compie 100 anni "I miracoli di Strehler? - prosegue la scrittrice citando il sottotitolo del libro - Intanto, dire nel primo dopoguerra che il teatro non è solo divertimento, ma che ci si va per imparare. Poi esser ...

Squadra compatta e con il tecnico: ADL ci starà ripensando? A guardarli, nel ventre del Maradona, si ha la sensazione di una famiglia ... per capire se il giudizio di De Laurentiis è cambiato, bisogna aspettare. Intanto ha deciso che i costi del club vanno ...

