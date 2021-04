Insigne schianta la Lazio e incanta Napoli

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilvola,. Talento, inventiva e leadership: il capitano azzurro cala la doppietta alla, sigilla il 17° gol in campionato e si prende il terzo MVP stagionale, raggiungendo Ibrahimovic, Lukaku ed Ilicic. Una serata magnifica quella incorniciata dal fantasista campano al “Maradona”.Settimo rigore trasformato su sette calciati, terza marcatura multipla nella Serie A 2020/21 e una prestazione che sarebbe valsa un costosissimo biglietto. Il 98% di Efficienza Tecnica, insieme al 94% di Efficienza Fisica, al 12% di Impact Factor (il valore più alto tra i partenopei) e alla costanza di rendimento, proiettano di diritto l’attaccante campano tra i migliori giocatori a livello europeo. Come al solito non partecipa soltanto alla fase di attacco (K-Solution 98%, K-Pass 95%), ma fornisce un contributo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insigne schianta

L'Eco Vicentino

Il centrocampista del Sassuolola Bulgaria con una rete magistrale a giro sul secondo palo. Verratti (88 Pessina); Chiesa (76 Bernardeschi), Belotti (76 Immobile),. All. : Mancini. ...... al Maradona si è conclusa 1 - 0 per effetto della rete messa a segno da Lorenzosu rigore.Il Napoli vola, Insigne incanta. Talento, inventiva e leadership: il capitano azzurro cala la doppietta alla Lazio, sigilla il 17° gol in campionato e si prende il terzo MVP stagionale, raggiungendo ...Il Napoli schianta via la Lazio e vince uno scontro diretto fondamentale ... ha potuto divertirsi negli spazi con i funamboli del pallone che si ritrova là davanti. Prima il lancio di Insigne per ...