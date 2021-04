Indice Rt ancora in diminuzione: adesso è a 0,81 (era a 0,85 una settimana fa) (Di venerdì 23 aprile 2021) Il dato emerge dal monitoraggio settimanale e determinerà i colori delle regione per la prossima settimana. Dopo settimane torna sotto la soglia critica il numero di ricoverati in terapie ordinarie Leggi su corriere (Di venerdì 23 aprile 2021) Il dato emerge dal monitoraggiole e determinerà i colori delle regione per la prossima. Dopo settimane torna sotto la soglia critica il numero di ricoverati in terapie ordinarie

Advertising

Agenzia_Ansa : Scende ancora il valore dell'Rt nazionale a 0.85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul… - Corriere : Il monitoraggio: l’indice Rt ancora in diminuzione, ora è a 0,81 (era a 0,85 una settimana fa) - amelioambrosi : RT @rtl1025: ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della s… - Kingiovy2 : RT @rtl1025: ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della s… - rtl1025 : ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice ancora Indice Rt ancora in diminuzione: adesso è a 0,81 (era a 0,85) Nuovo calo del valore Rt a livello nazionale. Il dato, secondo quanto emerso nel corso della cabina di regia di stamane, si assesta infatti a 0.81 rispetto a 0.85 della scorsa settimana. Nel dettaglio,...

Covid, indice Rt in diminuzione a 0,81 10.10 Covid, indice Rt in diminuzione a 0,81 L'indice Rt nazionale che misura il contagio da coronavirus scende ancora a quota 0,81. La scorsa settimana era allo 0,85. E' quanto si apprende dall'ultimo monitoraggio settimanale ministero della ...

Nuovo Dpcm, 12 regioni gialle ma Rt ancora alto: la Campania resta arancione, la Sardegna è... ilmattino.it Covid, l'indice Rt ancora in calo: da 0,85 a 0,81 nell'ultima settimana L’indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81 ... Se nel frattempo i dati miglioreranno ancora, se la curva dei contagi, dei ricoveri, della mortalità grazie ai vaccini continuerà a scendere ...

La Regione Lazio torna in zona gialla ma l'allerta resta alta L'indice di contagio Rt è sceso «a 0.78, in calo il numero dei nuovi focolai e di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, entrambi però ancora sopra ...

Nuovo calo del valore Rt a livello nazionale. Il dato, secondo quanto emerso nel corso della cabina di regia di stamane, si assesta infatti a 0.81 rispetto a 0.85 della scorsa settimana. Nel dettaglio,...10.10 Covid,Rt in diminuzione a 0,81 L'Rt nazionale che misura il contagio da coronavirus scendea quota 0,81. La scorsa settimana era allo 0,85. E' quanto si apprende dall'ultimo monitoraggio settimanale ministero della ...L’indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81 ... Se nel frattempo i dati miglioreranno ancora, se la curva dei contagi, dei ricoveri, della mortalità grazie ai vaccini continuerà a scendere ...L'indice di contagio Rt è sceso «a 0.78, in calo il numero dei nuovi focolai e di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, entrambi però ancora sopra ...