Il Pnrr di Draghi convince il Pd. Misiani: “Idee chiare per ripartire” (Di venerdì 23 aprile 2021) Si stringono i bulloni del Recovery plan e Antonio Misiani, responsabile Economia e finanze del Partito democratico, indica le priorità: “In tutti i progetti si tenga conto dei giovani e delle donne, due punti su cui serve un cambio di passo. La creazione di lavoro deve essere uno dei grandi obiettivi del piano”. Sul Superbonus al 110 per cento: "Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci, va detto che può essere finanziato con risorse nazionali”. Ed elogia la presentazione firmata da Mario Draghi delle bozze al Pnrr, pubblicata oggi dal Foglio: “Molto bella e molto interessante”, commenta Misiani. “C'è un'analisi molto puntuale sulle ragioni della stagnazione italiana e del relativo declino del nostro paese, ci sono Idee molto chiare su come fare ripartire l'Italia”. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Si stringono i bulloni del Recovery plan e Antonio, responsabile Economia e finanze del Partito democratico, indica le priorità: “In tutti i progetti si tenga conto dei giovani e delle donne, due punti su cui serve un cambio di passo. La creazione di lavoro deve essere uno dei grandi obiettivi del piano”. Sul Superbonus al 110 per cento: "Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci, va detto che può essere finanziato con risorse nazionali”. Ed elogia la presentazione firmata da Mariodelle bozze al, pubblicata oggi dal Foglio: “Molto bella e molto interessante”, commenta. “C'è un'analisi molto puntuale sulle ragioni della stagnazione italiana e del relativo declino del nostro paese, ci sonomoltosu come farel'Italia”.

Advertising

ilfoglio_it : ?? Esclusivo. Ecco le riforme che Draghi vuole realizzare per risolvere i problemi dell'Italia. Sono contenute nell’… - TeresaBellanova : L'impegno del Presidente Draghi è quello di presentare entro maggio, appena inviato il Recovery, un decreto proprio… - fattoquotidiano : All'incontro coi sindacati il premier non presenta nessun testo e si limita per lo più ad ascoltare [di @WandaMarra… - linglima : RT @PastorellaGiu: Ci sono tante cose buone nel PNRR di Draghi ma questa mi pare veramente una notizia terribile ?? - BollettinoIl : ENERGIE RINNOVABILI: presentata la bozza di PNRR del governo #Draghi, 69 i miliardi per la #transizione. «Fondament… -