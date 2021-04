I vinili tornano in auge | dopo 30 anni superato un diretto concorrente

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Storico traguardo del mercato dei, i “dischi”, che per la prima volta negli ultimi trent’hannoin quanto a vendite i cd, i buon vecchi compact disk.superano cd: i numeri (Foto Forbes)E’ questo quanto si evince dai dati Deloitte per la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), in cui viene appunto certificato come in questo primo trimestre del 2021, le vendite deiabbianoquelle dei cd per la prima volta dal 1991. In trenta lunghii “giganteschi” dischi di vinile hanno sempre galleggiato fra la scomparsa assoluta e il ritorno di moda, ma è stato soprattutto negli ultimiche il formato è tornato prepotentemente in voga e isono tornati a popolare i salotti e le camere ...