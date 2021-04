Gruppo FS investe 13,4 mld in Liguria. Genova nuovo cuore logistico d’Europa (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Quasi 13 miliardi e mezzo di investimenti e il 2024 come traguardo per un deciso cambio di passo e un potenziamento dei collegamenti del sistema portuale di Genova e di tutta la Liguria con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa. Inizia così l’ampio servizio pubblicato oggi su FS News che fa il punto sul ruolo del Gruppo e gli investimenti in corso per Genova e per tutta Liguria. Il Gruppo FS Italiane, attraverso Rete Ferroviaria Italiana, è in prima linea per raggiungere questo importante obiettivo che permetterà di migliorare la mobilità ligure e avvicinare Genova e il Mediterraneo a Rotterdam e al Mare del Nord. Il completamento del Progetto Unico, infatti, consentirà da un lato di snellire i flussi dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Quasi 13 miliardi e mezzo di investimenti e il 2024 come traguardo per un deciso cambio di passo e un potenziamento dei collegamenti del sistema portuale die di tutta lacon le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto. Inizia così l’ampio servizio pubblicato oggi su FS News che fa il punto sul ruolo dele gli investimenti in corso pere per tutta. IlFS Italiane, attraverso Rete Ferroviaria Italiana, è in prima linea per raggiungere questo importante obiettivo che permetterà di migliorare la mobilità ligure e avvicinaree il Mediterraneo a Rotterdam e al Mare del Nord. Il completamento del Progetto Unico, infatti, consentirà da un lato di snellire i flussi dei ...

