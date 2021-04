GF Vip, Mediaset corteggia tre vippone (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip è già in moto e pare che gli autori del reality abbiano già iniziato a fare le prime chiamate per sentire ipoteticamente le disponibilità dei vari vipponi di turno. Oltre Gaia Zorzi (su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi da mesi), Mediaset starebbe corteggiando altre tre super vippone che, qualora accettassero, porterebbero nella casa un sacco di gossip ed un bel po’ di drammi familiari. La prima vippona La prima (come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi) sarebbe Loredana Lecciso che gli autori corteggiano ogni anno. Era stata vicinissima ad entrare anche l’anno scorso, ma poi ha cambiato idea. “Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip è già in moto e pare che gli autori del reality abbiano già iniziato a fare le prime chiamate per sentire ipoteticamente le disponibilità dei vari vipponi di turno. Oltre Gaia Zorzi (su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi da mesi),starebbendo altre tre superche, qualora accettassero, porterebbero nella casa un sacco di gossip ed un bel po’ di drammi familiari. La prima vippona La prima (come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi) sarebbe Loredana Lecciso che gli autorino ogni anno. Era stata vicinissima ad entrare anche l’anno scorso, ma poi ha cambiato idea. “Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Mediaset Eva Henger prossima concorrente del Grande Fratello Vip? La showgirl si autocandida L'ipotesi che l'ex pornostar possa diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 potrebbe di fatto esser presa in seria considerazione da Mediaset? La mamma di Mercedesz ha del resto già ...

Isola dei Famosi, anche Paul Gascoigne deve abbandonare e arriva una nuova infornata di (quasi) vip. Promossi e bocciati dell'ultima puntata Il sospetto è che siano stati imbarcati (e poi sbarcati) più per i trascorsi nelle trasmissioni Mediaset che per altro. D'Altronde, in tempi di ristrettezze non si butta via niente. VOTO 3 : tutto (e ...

Isola Party, la puntata del 22 aprile Mediaset Play GF Vip, chi saranno i concorrenti della prossima edizione? Dopo il successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è durata addirittura sei mesi e ha visto come vincitore la star del web Tommaso Zorzi, al momento prezzemolino della emittente ...

Doppio round a Valencia: programmazione e orari su Mediaset Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro ... il programma esplora il mondo dell’automotive coinvolgendo moltissimi vip. SABATO 24 APRILE Prove Libere 1 ...

