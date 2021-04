Genoa-Spezia, i convocati di Ballardini: out Pellegrini (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina il fischio d’inizio di Genoa-Spezia in programma alle 15:00 di sabato 24 aprile. Al Ferraris la squadra di Ballardini insegue gli ultimi punti necessari per blindare la salvezza. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Radovanovic (squalificato) e Luca Pellegrini, ai box per un problema muscolare alla coscia destra. convocati: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Cassata, Behrami, Melegoni, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina il fischio d’inizio diin programma alle 15:00 di sabato 24 aprile. Al Ferraris la squadra diinsegue gli ultimi punti necessari per blindare la salvezza. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Radovanovic (squalificato) e Luca, ai box per un problema muscolare alla coscia destra.: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Cassata, Behrami, Melegoni, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace.

