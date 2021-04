Francia, agente uccisa a coltellate alla gola. Morto l’attentatore, tre fermati (Di venerdì 23 aprile 2021) La donna stava rientrando dalla pausa pranzo quando è stata ferita più volte. L’assalitore è un tunisino in Francia dal 2009 che è stato a sua volta ucciso. Secondo i colleghi avrebbe gridato allah akbar, ma fonti ufficiali negano . Fermate tre persone Leggi su corriere (Di venerdì 23 aprile 2021) La donna stava rientrando dpausa pranzo quando è stata ferita più volte. L’assalitore è un tunisino indal 2009 che è stato a sua volta ucciso. Secondo i colleghi avrebbe gridatoh akbar, ma fonti ufficiali negano . Fermate tre persone

