Fedez | ' Con ' Scena Unita' raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo Quasi 2 già distribuiti'

Advertising

Fedez : “Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” Buon 1920… - rockolpoprock : Fedez: 'Con Scena Unita raccolti più di 4 milioni per i lavoratori'. - frankmatano : @Fedez ti ricordi questa serata del 2013? Mi dicesti piano piano all’orecchio: “in futuro dovremmo fare qualcosa ch… - RemixFra : RT @Fedez: “Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” Buon 1920 a questo fant… - Luca_1998 : RT @Fedez: “Ci sono coppie celebri che inducono l’omosessualità al proprio figlio facendolo giocare con le bambole” Buon 1920 a questo fant… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Con

Vanity Fair Italia

... fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, lanciatola campagna 'Scena Unita'. Ad annunciarlo sui social è stato, uno dei maggiori sostenitori dell'iniziativa, che sulle ...faceva il giudice ma rideva a crepapelle, Mara invece è di una simpatia devastante' . ... componente dello storico duo a cui dà vita insieme al collega Greg , ha ripercorso la sua convivenza...Pio e Amedeo sono i mattatori del venerdì sera di Canale 5 con il loro programma Felicissima sera ... e Amedeo cercano di essere irriverenti in ogni modo e prendendo in giro Fedez e Achille Lauro per ...Ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, lanciato con la campagna “Scena Unita”. Ad ...