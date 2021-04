Denise non sarà mai trovata perchè nessuno a Mazara Del Vallo voleva tornasse a casa, dice il PM (Di venerdì 23 aprile 2021) Maria Angioni, la pm che guidò la prima fase delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, denuncia i gravi problemi con cui dovette confrontarsi mentre cercava di scoprire chi avesse fatto sparire la bambina. Rimane alta l’attenzione attorno al caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e per cui, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 aprile 2021) Maria Angioni, la pm che guidò la prima fase delle indagini sulla scomparsa diPipitone, denuncia i gravi problemi con cui dovette confrontarsi mentre cercava di scoprire chi avesse fatto sparire la bambina. Rimane alta l’attenzione attorno al caso diPipitone, la bambina scomparsa nel 2004 adele per cui, L'articolo proviene da Leggilo.org.

SimoneNogueir16 : Ma, siamo sicuro che le forze dell'ordine non hanno fatto tutto il possibile per Denise? #ORE14RAI2 - LaSara35617525 : RT @BonnieandLana: @mattino5 Onere e merito ai periti ma almeno se non era la voce di Denise chi era la bimba o il bimbo in casa di #annaco… - denise_dicandia : RT @martsflower: buongiorno, non voglio andare a lavorare - MarrrconSara : Quante lacrime salutare Denise due anni dopo aver salutato Dona, non mi abituerò mai a questo “diventare grandi” - CristianCarta6 : @MissingDeniseMp I magistrati devono pagare per primi perché non hanno fatto bene il loro lavoro altrimenti denise… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise non Tutti gli eventi di maggio in onore della Vergine Maria a 500 anni dalle apparizioni a Cussanio E non manca il sostegno importante della Cei attraverso l'8 per mille. Denise Chiaramello (incaricata diocesana per i Beni culturali e l'edilizia di culto) ha ricordato l'importante contributo ...

Intercettazioni del caso di Denise Pipitone: voce di una bimba al cellulare ... la voce di una bambina che dice 'Pronto' Sono passati 17 anni dal rapimento di Denise e ancora emergono contributi importantissimi non sempre perfettamente collocati su un continuum investigativo. E'...

Denise Pipitone è viva? Nuove rivelazioni, Piera Maggio dalla Venier Corriere dello Sport.it Cucinotta come Piera Maggio. Il cortometraggio fa venire i brividi Poche colleghe al suo posto avrebbero avuto lo stesso coraggio”, dice il regista Campanella. Non tutti sanno che Maria Grazia è attivamente impegnata nel sociale: fa parte di numerose associazioni ...

Un nuovo inquietante dettaglio sulle indagini Si tratta di una telefonata di Anna Corona, ma nel suo appartamento si sente la voce di una bambina. Era Denise Pipitone? Denise Pipitone, voce di bambina in un’intercettazione di Anna Corona Jessica ...

