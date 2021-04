Covid, un metodo per calcolare la permanenza sugli oggetti: ecco dove resiste di più (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un gruppo di ricerca delle Università di Trento e di Napoli Federico II ha elaborato un modello per il calcolo della permanenza del coronavirus nelle gocce microscopiche di saliva che nel parlare, tossire e starnutire si depositano sugli oggetti, utile anche nella prospettiva di progettare materiali a prova di virus. Dall’inizio della pandemia si è discusso molto sulla necessità o meno di igienizzare, oltre alle mani, anche maniglie, smartphone, tastiere, banchi, scrivanie e altre superfici, scarpe e vestiti come possibili vie di contagio. Il dibattito si è riacceso di recente in occasione dell’indagine condotta sulla sicurezza dei mezzi pubblici nelle città italiane, da cui emerge la permanenza di tracce di virus su alcune delle superfici più manipolate dall’utenza. Ora un gruppo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un gruppo di ricerca delle Università di Trento e di Napoli Federico II ha elaborato un modello per il calcolo delladel coronavirus nelle gocce microscopiche di saliva che nel parlare, tossire e starnutire si depositano, utile anche nella prospettiva di progettare materiali a prova di virus. Dall’inizio della pandemia si è discusso molto sulla necessità o meno di igienizzare, oltre alle mani, anche maniglie, smartphone, tastiere, banchi, scrivanie e altre superfici, scarpe e vestiti come possibili vie di contagio. Il dibattito si è riacceso di recente in occasione dell’indagine condotta sulla sicurezza dei mezzi pubblici nelle città italiane, da cui emerge ladi tracce di virus su alcune delle superfici più manipolate dall’utenza. Ora un gruppo di ...

