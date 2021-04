Covid: Sicilia resta in zona arancione, migliorano i dati sui contagi (Di venerdì 23 aprile 2021) La Sicilia resta in zona arancione, colore che divide con altre quattro regioni del Sud, in un Paese che per il resto torna al giallo, con l’eccezione della Sardegna, unica area rossa. Le previsioni sono state confermate dalle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel giorno in cui i contagi nell’isola calano drasticamente: 930, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 23 aprile 2021) Lain, colore che divide con altre quattro regioni del Sud, in un Paese che per il resto torna al giallo, con l’eccezione della Sardegna, unica area rossa. Le previsioni sono state confermate dalle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel giorno in cui inell’isola calano drasticamente: 930, il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - Agenzia_Ansa : Duecento ristoratori siciliani hanno partecipato al flash mob a Punta Secca, anche davanti l'abitazione del 'Commis… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #riapertura. Le cinque in arancione sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aost… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 23/04/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, Puglia, Lazio, E. Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana e Sic… - CarriaggioM : RT @Azzurraurra: Sto seguendo il processo di riqualificazione di un amico disoccupato in Sicilia causa Covid. Ora, per un corso OSS in Friu… -