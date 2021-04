Covid oggi 14.761 nuovi casi e 342 morti, scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva (Di venerdì 23 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 23 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in calo, 14.761 contro i 16.232 registrati ieri; i tamponi esaminati sono però quasi 50mila in meno, 315.700 contro i 364.804 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 342 a fronte dei 360 di ieri. L’indice di positività oggi sale al 4,6%.



I ricoverati in terapia intensiva sono 42 in meno con 153 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 465.543 (-6-653). I guariti nelle ultime 24 ore sono 21.069. Per quanto riguarda i contagi su base regionale, in testa c'è la Lombardia (2.304), poi la Campania (1.970) e la Puglia ...

