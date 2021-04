Clima: seconda giornata del vertice, Biden sprona il mondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri l'appello ai leader mondiali, dal presidente Usa che prende grandi impegni: dimezzare le emissioni di gas entro il 2030. Zi Xiping invece prende tempo: entro il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri l'appello ai leader mondiali, dal presidente Usa che prende grandi impegni: dimezzare le emissioni di gas entro il 2030. Zi Xiping invece prende tempo: entro il ...

Advertising

laboescapes : RT @EngimOng: #51ma Giornata della Terra Presentato il video:'Clima e Migrazione'all'interno della seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet;… - EngimOng : #51ma Giornata della Terra Presentato il video:'Clima e Migrazione'all'interno della seconda edizione di… - Consiglioveneto : Ciambetti in rappresentanza dell’Italia alla conferenza europea Green Deal Going Local per il lancio della Seconda… - Michi00Michela : ho finito di vedere l'ultimo ep di mysterious kitchen e non vedo l'ora per la seconda stagione. è super rilassante… - serenel14278447 : @GiovannaStanzio @rami_piu_smocci Si, non faccio altro che spostarla a seconda del clima,adesso è fuori. -