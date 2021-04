Calciomercato Juventus | Messi ‘libera’ Ronaldo | Super scambio per il bomber

(Di venerdì 23 aprile 2021) Leo‘decisivo’ per il futuro di Cristiano. L’addio dell’asso portoghese nel prossimoestivo sembra sempre più probabile: ipotesicon il top player ex Serie A La… L'articoloper ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | La mossa del portoghese - infoitsport : Calciomercato Juventus, Paratici guarda in Francia: duello con Real Madrid e Bayern - infoitsport : Calciomercato Juventus, le cessioni di Paratici | 100 milioni! - infoitsport : Calciomercato Juventus, alleanza col Real Madrid | Scambio all’orizzonte -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... Serie B, calcio internazionale,, nazionale e su tutte le principali competizioni sportive. Ogni giorno online tutte le informazioni sulle principali squadre:, Inter, Roma, ...L'annata della, per la prima volta chiamata a guardare gli altri apprestarsi a vincere e fuori anzitempo dalla fase calda della Champions League, ha certamente influito sullo stato d'animo ...vedrà interrotto il dominio della Juventus. Il club bianconero è, tuttavia, già proiettato all’anno prossimo con il calciomercato estivo che potrebbe vedere la cessione di Cristiano Ronaldo.Juve e Milan, e le restanti 17 società. Così non è stato, vuoi per l'assenza di uno dei sicuri protagonisti, il presidente bianconero Andrea Agnelli (che anche nelle recenti settimane aveva più volte ...