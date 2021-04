Bullismo, picchiata una ragazza disabile. Le violenze in diretta su Instagram (Di venerdì 23 aprile 2021) «Una bambina disabile di 12 anni. La famiglia si è rivolta al Centro Nazionale Contro il Bullismo- Bulli Stop. Vogliamo pene severe per tutti: le bulle, chi incita, chi la picchia, chi fomenta, chi fa il video! Noi non stiamo in silenzio e ci metteremo la faccia fino a quando giustizia non sarà fatta». È il messaggio postato su Instagram dal Centro Nazionale Contro il Bullismo con il video pubblicato dal quotidiano Il Messaggero. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) «Una bambina disabile di 12 anni. La famiglia si è rivolta al Centro Nazionale Contro il Bullismo- Bulli Stop. Vogliamo pene severe per tutti: le bulle, chi incita, chi la picchia, chi fomenta, chi fa il video! Noi non stiamo in silenzio e ci metteremo la faccia fino a quando giustizia non sarà fatta». È il messaggio postato su Instagram dal Centro Nazionale Contro il Bullismo con il video pubblicato dal quotidiano Il Messaggero.

