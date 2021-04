Boateng dal Monza all’Europeo | farà il commentatore per una Tv tedesca

(Di venerdì 23 aprile 2021) Anche Kevin-Princeparteciperàcon un ruolo solitamente diverso dal suo. Dal campo passerà alla tribuna a fare ilper Sportschau, una trasmissione appartenente alla Tv pubblicaARD che trasmetterà in Germania l’evento internazionale. L’annuncio è arrivato tramite un suggestivo video in cui, a petto nudo e con i suoi innumerevoli tatuaggi in bella mostra, se ne fa tatuare uno nuovo: proprio il logo di Sportschau “Ci sono tutte le fasi della mia carriera sul mio corpo – dicenella clip – Ma adesso mi aspetta la più grande”. Con lui ci sarà anche l’ex stella del Bayern Bastian Schweinsteiger. Princehat in seiner Karriere für viele große Klubs gespielt und alles erlebt. Jetzt steht das nächste große Kapitel ...

