Ben Barnes, da Le Cronache di Narnia a Tenebre e ossa: «Cattivo io? Vedrete» (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha occhi talmente neri che ti ci puoi perdere dentro, come in un pozzo in una notte senza stelle. Troppo sdolcinato? Forse, ma è uno dei commenti che seguono come una scia l’arrivo di Ben Barnes, 40 anni ad agosto, londinese doc che ha conquistato la ribalta in una serie di ruoli in costume, da Le Cronache di Narnia a Dorian Grey. E ora aggiunge al suo ricco carnet uno dei personaggi fantasy più amati della letteratura, il Generale Kirigan, nato dalla penna di Leigh Bardugo (la saga è edita da Mondadori). Dal 23 aprile sbarca su Netflix con la serie Tenebre e ossa, incarnando un ruolo carico di ambiguità e mistero. Gli riesce benissimo perché anche dal vivo – anzi su Zoom – svicola con facilità disarmante, si limita a risposte asciutte e lascia sempre l’interlocutore insoddisfatto e curioso di saperne di più. È successo anche nell’ultimo progetto seriale, Gold Digger (presentato in anteprima al Festival della TV di Monte-Carlo), dove seduce la sessantenne Julia Ormond senza far sapere troppo di sé. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha occhi talmente neri che ti ci puoi perdere dentro, come in un pozzo in una notte senza stelle. Troppo sdolcinato? Forse, ma è uno dei commenti che seguono come una scia l’arrivo di Ben Barnes, 40 anni ad agosto, londinese doc che ha conquistato la ribalta in una serie di ruoli in costume, da Le Cronache di Narnia a Dorian Grey. E ora aggiunge al suo ricco carnet uno dei personaggi fantasy più amati della letteratura, il Generale Kirigan, nato dalla penna di Leigh Bardugo (la saga è edita da Mondadori). Dal 23 aprile sbarca su Netflix con la serie Tenebre e ossa, incarnando un ruolo carico di ambiguità e mistero. Gli riesce benissimo perché anche dal vivo – anzi su Zoom – svicola con facilità disarmante, si limita a risposte asciutte e lascia sempre l’interlocutore insoddisfatto e curioso di saperne di più. È successo anche nell’ultimo progetto seriale, Gold Digger (presentato in anteprima al Festival della TV di Monte-Carlo), dove seduce la sessantenne Julia Ormond senza far sapere troppo di sé.

