Avviso Pubblico, l'associazione che mette in rete le Regioni contro la mafia (Di venerdì 23 aprile 2021) Avviso Pubblico, l'associazione che ha creato l'"Osservatorio Parlamentare", un portale che monitora quotidianamente l'attività della Camera dei Deputati e del Senato, per prevenire e contrastare la criminalità organizzata. Avviso Pubblico è un'associazione nata per prevenire e contrastare il fenomeno mafioso serve consapevolezza e in questo senso alcune Regioni, tra cui la più recente è stata ieri la Valle d'Aosta, hanno deciso di aderirà alla rete di enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, iniziativa promossa dall'associazione Avviso Pubblico. Si tratta di un'associazione nata nel 1996 con l'intento di collegare e organizzare gli ...

