Atletica, Davide Re riparte con 45.76. Andrew Howe torna oltre gli otto metri: “Voglio le Olimpiadi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Re e Andrew Howe sono stati i grandi protagonisti del Trofeo Perseo, andato in scena oggi a Rieti. Il primatista italiano dei 400 metri si è cimentato sul giro di pista per la prima volta in stagione e, dopo otto mesi di assenza dalle gare, si è imposto con un buon 45.76 davanti ai fratelli belgi Kevin e Dylan Borlée (46.15 e 46.57). Il ligure ha dichiarato ai microfoni della Fidal: “Sono contento di essere tornato. La mia ultima gara, a Stoccolma, quella dell’infortunio al tendine d’Achille, me la portavo ancora un po’ dietro emotivamente e oggi era importante rompere il ghiaccio. Penso che avrei potuto correre un paio di decimi più forte, quello sì. Ma sono felice di questo tempo e sarà veramente importante per le World Relays della prossima settimana in Polonia“. Insomma c’è ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)Re esono stati i grandi protagonisti del Trofeo Perseo, andato in scena oggi a Rieti. Il primatista italiano dei 400si è cimentato sul giro di pista per la prima volta in stagione e, dopomesi di assenza dalle gare, si è imposto con un buon 45.76 davanti ai fratelli belgi Kevin e Dylan Borlée (46.15 e 46.57). Il ligure ha dichiarato ai microfoni della Fidal: “Sono contento di essereto. La mia ultima gara, a Stoccolma, quella dell’infortunio al tendine d’Achille, me la portavo ancora un po’ dietro emotivamente e oggi era importante rompere il ghiaccio. Penso che avrei potuto correre un paio di decimi più forte, quello sì. Ma sono felice di questo tempo e sarà veramente importante per le World Relays della prossima settimana in Polonia“. Insomma c’è ...

