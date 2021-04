Amici 20, il papà di Samuele Barbetta difende il ballerino dalle critiche: “Mi vergogno per voi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche se è entrato nella scuola di Amici 20 come uno dei ballerini più amati, oggi Samuele Barbetta è diventato bersaglio di diverse critiche, sia da parte dei professori che degli utenti del web. Dopo l’eliminazione di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, sembra infatti che Alessandra Celentano abbia puntato l’attenzione proprio su Samuele, al quale riconosce sì un talento ma limitato alle sue performance – a suo dire – sempre poco versatili. Questa settimana la maestra ha lanciato una sfida proprio all’indirizzo del ballerino, sostenendo: “Samuele ha sicuramente talento nel rappresentare danzando i suoi stati d’animo. È un talento che indubbiamente lo proietterà verso una carriera da coreografo. In questo momento però siamo in una gara tra ballerini. I ragazzi sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche se è entrato nella scuola di20 come uno dei ballerini più amati, oggiè diventato bersaglio di diverse, sia da parte dei professori che degli utenti del web. Dopo l’eliminazione di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, sembra infatti che Alessandra Celentano abbia puntato l’attenzione proprio su, al quale riconosce sì un talento ma limitato alle sue performance – a suo dire – sempre poco versatili. Questa settimana la maestra ha lanciato una sfida proprio all’indirizzo del, sostenendo: “ha sicuramente talento nel rappresentare danzando i suoi stati d’animo. È un talento che indubbiamente lo proietterà verso una carriera da coreografo. In questo momento però siamo in una gara tra ballerini. I ragazzi sono ...

