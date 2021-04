Alla guida con la patente revocata, di notte e fuori comune: pioggia di sanzioni e macchina sequestrata per due fidanzati (Di venerdì 23 aprile 2021) Era Alla guida dell'automobile della fidanzata, che viaggiava seduta accanto a lui, nonostante la patente gli fosse stata revocata. Oltretutto, i due erano in giro ben oltre l'orario del coprifuoco ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 23 aprile 2021) Eradell'automobile della fidanzata, che viaggiava seduta accanto a lui, nonostante lagli fosse stata. Oltretutto, i due erano in giro ben oltre l'orario del coprifuoco ...

Advertising

civcatt : «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi… - peppeprovenzano : Le parole di #Grillo sono inaccettabili, tutta la solidarietà alla ragazza denigrata. Il #M5S acceleri la sua trans… - PaoloGentiloni : Auguri a Maurizio Massari che oggi lascia #Bruxelles dove ha rappresentato con successo l’Italia in cinque anni dif… - Nirvana22185772 : RT @A7las1918: uno dei miei concept dabihawks preferiti è quello del viaggio in macchina. Già ce li vedo: Hawks alla guida e Dabi che sta m… - GiuliaSavoia02 : Per non parlare di quando a dicembre mi iscrissi a scuola guida e il giorno dopo comunicarono alla mia classe che l… -