A Roma duemila bare in attesa. E il caos cimiteri finisce in Procura (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancano i loculi e alcuni forni risultano fuori uso. L’Ama: «È colpa del coronavirus». Ma l’emergenza dura da anni Leggi su corriere (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancano i loculi e alcuni forni risultano fuori uso. L’Ama: «È colpa del coronavirus». Ma l’emergenza dura da anni

Ultime Notizie dalla rete : Roma duemila Rinascita - Scott, Mantella in aula: ''Una rete massonica deviata per il clan'' Infatti il boss di Vibo venne "trasferito a Cosenza" dove si ritrovò insieme a " Francesco Barbieri e Peppone Accorinti e poi successivamente a Roma" . Una volta uscito dal carcere, Mantella, non vi ...

Figlio senza sepoltura Il dramma di Romano ultima vergogna Raggi ... da mesi non riesce neppure a seppellire i morti: almeno duemila sono i feretri ammucchiati in ... Persino il Pd di Roma si scuote dal suo torpore, e per una volta prova a fare opposizione, chiedendo la ...

Roma, duemila bare in attesa: il caos cimiteri finisce in Procura Corriere della Sera Roma, duemila bare in attesa: il caos cimiteri finisce in Procura ROMA — Il caos legato all’emergenza sepolture e cremazioni ... La sindaca ora convoca il cda, ma lo fa solo dopo il clamore. Duemila bare attendono nei depositi non refrigerati dei tre cimiteri ...

Gli «Sguardi Telepatici» di Endo e Cristiana Domenica 25 aprile, vanno in scena a Roma le Ghinee Italiane, corse di Gruppo 3 che eleggono i migliori tre anni sul miglio: nel Premio Parioli – le Duemila Ghinee – si confronteranno i maschi, mentre ...

