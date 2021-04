25 aprile: rifugiati creano corone alloro per Partigiani (Di venerdì 23 aprile 2021) I ragazzi rifugiati accolti dalla coop Il Cesto di Genova, tutti provenienti dal Nord e Centro Africa, hanno contribuito a realizzare, in collaborazione con la sezione Anpi 'Teresa Mattei', le corone ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) I ragazziaccolti dalla coop Il Cesto di Genova, tutti provenienti dal Nord e Centro Africa, hanno contribuito a realizzare, in collaborazione con la sezione Anpi 'Teresa Mattei', le...

Ultime Notizie dalla rete : aprile rifugiati 25 aprile: rifugiati creano corone alloro per Partigiani I ragazzi rifugiati accolti dalla coop Il Cesto di Genova, tutti provenienti dal Nord e Centro Africa, hanno ... le corone d'alloro che il 25 Aprile andranno ad ornare le lapidi dedicate ai partigiani ...

Resistenza, Costituzione, diritto. Tutte le vite valgono! Con il contributo di alcuni rifugiati, è stato prodotto un bellissimo video girato di fronte alla ...oltre 400 persone in Friuli e altrove un digiuno a staffetta che si concluderà il 25 aprile. Buona ...

25 Aprile: rifugiati creano corone alloro per partigiani - Liguria Agenzia ANSA 25 aprile: rifugiati creano corone alloro per Partigiani (ANSA) - GENOVA, 23 APR - I ragazzi rifugiati accolti dalla coop Il Cesto di Genova, tutti provenienti dal Nord e Centro Africa, hanno contribuito a realizzare, in collaborazione con la sezione Anpi ...

