Zona gialla, dal 26 aprile il 75% degli studenti a scuola, l’Università: esami e lauree in presenza (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista della ripresa delle attività economiche e sociali, prevista per lunedì 26 aprile, quando anche la Lombardia dovrebbe allentare alcune delle misure per il dilagarsi del contagio del Covid, nella mattina di giovedì 22 aprile si è svolta in Prefettura del Tavolo la riunione per il coordinamento scuola-trasporto pubblico. Il Tavolo di coordinamento per la definizione del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi del Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, era presieduto dal Prefetto, Enrico Ricci, al quale hanno partecipato oltre al Presidente della Provincia e al Sindaco di Bergamo, il Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, il Presidente ed il Direttore dell’Agenzia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) In vista della ripresa delle attività economiche e sociali, prevista per lunedì 26, quando anche la Lombardia dovrebbe allentare alcune delle misure per il dilagarsi del contagio del Covid, nella mattina di giovedì 22si è svolta in Prefettura del Tavolo la riunione per il coordinamento-trasporto pubblico. Il Tavolo di coordinamento per la definizione del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi del Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano, era presieduto dal Prefetto, Enrico Ricci, al quale hanno partecipato oltre al Presidente della Provincia e al Sindaco di Bergamo, il Rettore delStudi di Bergamo, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, il Presidente ed il Direttore dell’Agenzia ...

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - Corriere : ?? Ecco le regioni che dovrebbero passare in zona gialla lunedì prossimo - Baldaranza : *Classifica provvisoria. La mia vita è tutta una zona gialla con dei picchi verso il rosso. #OggiSulDiario - TgVerona : Zaia: 'Con questi dati da lunedì 26 aprile Veneto in zona gialla'. E sulle riaperture: 'Che senso ha aprire la stag… -