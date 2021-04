Veronica Pivetti | sapete chi è sua sorella? E’ un noto personaggio televisivo

(Di giovedì 22 aprile 2021)chi è ladi? Parliamo di Irene, celebreitaliano ma non solo! Per molti anni ha lavorato in politica. La famosa attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana arriva su Rai Tre questa sera di giovedì 22 aprile con ‘Amore Criminale 2021’. Si tratta di una trasmissione che racconta storie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Il momento tanto atteso è, finalmente, arrivato. A partire da questa sera, Giovedì 22 Aprile, la splendidaritornerà in onda su Rai Tre con la nuova ed imperdibile edizione di 'Amore Criminale'. Diretta da Matilde D'Errico, la trasmissione si propone di raccontare la storia di donne che ...Questa sera sera, giovedì 22 aprile, prenderà il via una nuova stagione di 'Amore criminale', il programma condotto da, su Raitre, che racconta le storie di donne vittime della violenza maschile.Sapete chi è la sorella di Veronica Pivetti? Parliamo di Irene, personaggio televisivo italiano, Per anni ha lavorato in politica.Torna in onda “Amore Criminale”, a partire dal 22 aprile, alle 21.20 su Rai3. Anche quest’anno la conduzione è affidata a Veronica Pivetti, voce narrante della trasmissione. Sei puntate che raccontera ...