TOP GOL MILAN – Kakà, reti e giocate più belle / News (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato l'ultimo Pallone d'Oro della storia del MILAN. Kakà ha fatto innamorare tutti negli anni MILANisti. Ha fatto piangere quando è andato via e piangere quando è tornato. Ecco, in questa video News, i gol e alcune delle giocate migliori di... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato l'ultimo Pallone d'Oro della storia delha fatto innamorare tutti negli anniisti. Ha fatto piangere quando è andato via e piangere quando è tornato. Ecco, in questa video, i gol e alcune dellemigliori di...

Advertising

acmilan : #MilanSassuolo è una sfida dalla storia recente, ma ci ha già regalato diverse perle: rivediamole nella Top 5 di… - OptaPaolo : 100 - Goran #Pandev é il primo giocatore macedone a segnare almeno 100 gol in un top-5 campionato europeo. Storico.… - JuventusTV : I 1??0?? gol più belli segnati dai bianconeri in #JuveParma? ?? On demand, qui ?? - PianetaMilan : #TopGol @acmilan - @KAKA, reti e giocate più belle | #Video - #TBT #Amarcord #Kaka @acmilan #ACMilan #Milan… - Giallo585 : @tcarapezza @RealMarco94 @CorkScrew12 Eh, questo è il punto. Lo scrivo da mesi, davanti facciamo un gol ogni 6/7 oc… -

Ultime Notizie dalla rete : TOP GOL Stop per la Santarelli Cingoli, Trieste vince 40 - 25 ... ma da tre errori in attacco nascono tre gol a porta vuota di Dapiran per il 33 - 21. Il vantaggio ... Il top scorer della gara è Dapiran con 11 reti , seguito a 10 da Antic , a 8 da Milovic e a 7 da ...

Lecce, un finale thrilling: la speranza è Mancosu Agostinelli individua in Massimo Coda il top player del Lecce. 'Quando si ha un bomber in grado di ... Ma va rimarcato anche l'apporto di Mancosu, che ha regalato a lungo assist e gol al proprio team. ...

TOP GOL MILAN – Kakà, reti e giocate più belle / News Pianeta Milan ... ma da tre errori in attacco nascono trea porta vuota di Dapiran per il 33 - 21. Il vantaggio ... Ilscorer della gara è Dapiran con 11 reti , seguito a 10 da Antic , a 8 da Milovic e a 7 da ...Agostinelli individua in Massimo Coda ilplayer del Lecce. 'Quando si ha un bomber in grado di ... Ma va rimarcato anche l'apporto di Mancosu, che ha regalato a lungo assist eal proprio team. ...