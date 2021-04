Supercashback | anche l’orario di acquisto incide | attenti alla beffa

(Di giovedì 22 aprile 2021), spunta un importante dettaglio di cui non tutti sanno per la corsa ai 1.500 euro. OcchioaldiUltimi 8 giorni di aprile, poi la corsa alentrerà nel vivo con la tirata finale che andrà da maggio a fine giugno. E nel frattempo non mancano i colpi di scena per L'articolo proviene da Consumatore.com.

I furbetti abbondano, questo è vero, ma èvero che la gente spende ed utilizza sempre di più ... fino al massimo di di 150 euro, ed il premiodi 1500 euro per i primi 100.000 in ...Leggi? - >, assurdo: scoperta choc in queste ore Cashback, sale ancora la quota per i 1.500 euro Da allora qualsiasi utente in piena corsa vive di palpitazioni, con l'ansia di ...Supercashback, spunta un importante dettaglio di cui non tutti sanno per la corsa ai 1.500 euro. Occhio anche all'orario di acquisto ...Supercashback, c'è una domanda che ora balza nella mente degli utenti: chi vince in caso di parità di transazioni tra due utenti?