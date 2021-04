“Sul Moby Prince c’era una bomba”: la verità di Onorato 30 anni dopo. Ma dagli orari dopo l’incidente al valore della nave non tutto torna (Di giovedì 22 aprile 2021) Vincenzo Onorato ha rilasciato un’intervista esclusiva su Moby Prince pubblicata oggi su La Nuova Sardegna ad oltre vent’anni dalle ultime dichiarazioni stampa rilasciate sull’argomento. A due settimane dal verdetto del tribunale di Milano sul fallimento della sua azienda, Moby, che rilevò l’ex compagnia pubblica di navigazione Tirrenia, l’armatore del traghetto della strage del 10 e 11 aprile 1991 sui cui misteri stanno indagando trent’anni dopo la Procura di Livorno e la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, e presto una nuova inchiesta parlamentare alla Camera, attribuisce la collisione tra il Moby Prince e la petroliera statale Agip Abruzzo ad una “bomba che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Vincenzoha rilasciato un’intervista esclusiva supubblicata oggi su La Nuova Sardegna ad oltre vent’dalle ultime dichiarazioni stampa rilasciate sull’argomento. A due settimane dal verdetto del tribunale di Milano sul fallimentosua azienda,, che rilevò l’ex compagnia pubblica di navigazione Tirrenia, l’armatore del traghettostrage del 10 e 11 aprile 1991 sui cui misteri stanno indagando trent’la Procura di Livorno e la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, e presto una nuova inchiesta parlamentare alla Camera, attribuisce la collisione tra ile la petroliera statale Agip Abruzzo ad una “che ...

