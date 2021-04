Sottomarino scomparso in Indonesia, solo 72 ore di ossigeno (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Sottomarino è scomparso a circa 100 chilometri dalla costa di Bali: a bordo ci sono 53 persone. L’ossigeno dovrebbe durare solamente per altre 72 ore. Sottomarino Kri Nanggala 402 scomparso in Indonesia: solo 72 ore di ossigeno. C’è tempo fino alle 3 di sabato. E’ corsa contro il tempo in Indonesia per ritrovare il Sottomarino scomparso mercoledì a circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53 persone a bordo. La Marina Indonesiana ha rilevato un possibile segnale della presenza del Sottomarino, che potrebbe trovarsi a una profondità di 700 metri, una fuoriuscita di petrolio nell’area dove si è immerso, e un oggetto ad alto magnetismo che si ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ila circa 100 chilometri dalla costa di Bali: a bordo ci sono 53 persone. L’dovrebbe durare solamente per altre 72 ore.Kri Nanggala 402in72 ore di. C’è tempo fino alle 3 di sabato. E’ corsa contro il tempo inper ritrovare ilmercoledì a circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53 persone a bordo. La Marinana ha rilevato un possibile segnale della presenza del, che potrebbe trovarsi a una profondità di 700 metri, una fuoriuscita di petrolio nell’area dove si è immerso, e un oggetto ad alto magnetismo che si ...

