SmartThings, gli smartphone Samsung diventano sensori integrati per la smart home (Di giovedì 22 aprile 2021) Grandi novità per Samsung smartThings! Grazie a una beta diffusa in data odierna in America, Inghilterra e Corea è possibile utilizzare un vecchio Galaxy come sensore integrato per la domotica. Il programma, chiamato “Galaxy Upcycling at home” prevede due utilizzi chiave. Nel primo caso, sfruttando una migliore soluzione legata all’intelligenza artificiale, i dispositivi Galaxy riescono a distinguere in maniera accurata i suoni circostanti ed è possibile salvare alcune registrazioni. Nello specifico, se il dispositivo dovesse rilevare un bambino che piange, un cane che abbaia o una persona che bussa alla porta, l’utente viene allertato direttamente con un messaggio sul proprio smartphone. Per fare in modo che un dispositivo rilevi continuamente suoni e luci, deve essere attivamente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Grandi novità per! Grazie a una beta diffusa in data odierna in America, Inghilterra e Corea è possibile utilizzare un vecchio Galaxy come sensore integrato per la domotica. Il programma, chiamato “Galaxy Upcycling at” prevede due utilizzi chiave. Nel primo caso, sfruttando una migliore soluzione legata all’intelligenza artificiale, i dispositivi Galaxy riescono a distinguere in maniera accurata i suoni circostanti ed è possibile salvare alcune registrazioni. Nello specifico, se il dispositivo dovesse rilevare un bambino che piange, un cane che abbaia o una persona che bussa alla porta, l’utente viene allertato direttamente con un messaggio sul proprio. Per fare in modo che un dispositivo rilevi continuamente suoni e luci, deve essere attivamente in ...

Advertising

24h_Tecnologia : Nuovo aggiornamento in arrivo per SmartThings: avvertimenti per la privacy e novità per i comandi vocali: Samsung h… -