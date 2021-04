Sinner-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner ha raggiunto il traguardo dei quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2021 e affronterà Andrey Rublev. L’azzurro è riuscito ad avere la meglio su Roberto Bautista Agut, per la terza volta nel 2021, mentre il russo ha eliminato Albert Ramos Vinolas; sfida complessa per l’altoatesino, che dovrà vedersela con il finalista del Masters 1000 di Montecarlo. La disputa si svolgerà venerdì 23 aprile, con orario attualmente da definire ufficialmente. SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canale 201 o 204) detengono i diritti dell’evento catalano e ne permetteranno la fruizione televisiva. Inoltre, le due emittenti proporranno live streaming rispettivamente tramite il sito ufficiale e ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannikha raggiunto il traguardo dei quarti di finale dell’Atp 500 die affronterà Andrey. L’azzurro è riuscito ad avere la meglio su Roberto Bautista Agut, per la terza volta nel, mentre il russo ha eliminato Albert Ramos Vinolas; sfida complessa per l’altoatesino, che dovrà vedersela con il finalista del Masters 1000 di Montecarlo. La disputa si svolgerà venerdì 23 aprile, conattualmente da definire ufficialmente. SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (201 o 204) detengono i diritti dell’evento catalano e ne permetteranno la fruizione televisiva. Inoltre, le due emittenti proporranno liverispettivamente tramite il sito ufficiale e ...

