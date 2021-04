Serie A, la Superlega fa riflettere: si pensa a introdurre il salary cap (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il terremoto derivante dalla nascita e poi dal fallimento della Superlega, la Serie A pensa a un modo per sostenere e contenere le spese economiche Il terremoto prodotto dalla Superlega, nata e poi fallita nel giro di 48 ore, potrebbe esser stato utile per portare alcuni cambiamenti nel mondo del calcio. A cambiare ci pensa anche la Serie A che, come riportato dal Corriere della Sera, starebbe riflettendo sull’introduzione del salary cap. Un modo per contenere i costi e le spese economiche dei club del nostro campionato, così da accompagnare le società all’interno di un percorso di calcio sostenibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il terremoto derivante dalla nascita e poi dal fallimento della, laa un modo per sostenere e contenere le spese economiche Il terremoto prodotto dalla, nata e poi fallita nel giro di 48 ore, potrebbe esser stato utile per portare alcuni cambiamenti nel mondo del calcio. A cambiare cianche laA che, come riportato dal Corriere della Sera, starebbe riflettendo sull’introduzione delcap. Un modo per contenere i costi e le spese economiche dei club del nostro campionato, così da accompagnare le società all’interno di un percorso di calcio sostenibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

