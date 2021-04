Salvini: così non si può firmare il documento del Cdm (Di giovedì 22 aprile 2021) Salvini attacca: "Tutte le Regioni, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme sul coprifuoco alle 23 ma ha prevalso l'ideologia" La carta verde salva le vacanze, ma è scontro sul coprifuoco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021)attacca: "Tutte le Regioni, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme sul coprifuoco alle 23 ma ha prevalso l'ideologia" La carta verde salva le vacanze, ma è scontro sul coprifuoco su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : COSÌ GRILLO HA SBAGLIATO, MA SALVINI E B.STIANO ZITTI Grillo ha sbagliato. Con tutta evidenza. Tu non puoi pretende… - borghi_claudio : Mannaggia CRISANTI... era così ovvio... non ascoltare Salvini e chiudere adesso per poterci godere l'estate. Avete… - LaStampa : “Se si cambia, addio credibilità”, così Draghi ha stoppato Salvini - CarloL2 : RT @boni_castellane: La linea Letta 'sì al coprifuoco così Salvini si incazza' a mio parere non piacerà moltissimo all'elettorato sotto i 7… - SchwoarzMola : RT @boni_castellane: La linea Letta 'sì al coprifuoco così Salvini si incazza' a mio parere non piacerà moltissimo all'elettorato sotto i 7… -