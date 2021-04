Russia | manifestanti in strada per Navalny | arrestate più di mille persone

(Di giovedì 22 aprile 2021) L'oppositore di Putin Alekseiè imprigionato da diversi mesi e da qualche tempo sta conducendo lo sciopero della fame per non aver ricevuto cure adeguate in carcere. Per lui si sono mobilitati ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia manifestanti

... almeno 1.786 i fermi Secondo l'Ong Ovd - Info, almeno 1.786 persone sono state fermate innel corso delle proteste di ieri a sostegno dell'oppositore, Navalny. Ihanno chiesto in ...Per lui si sono mobilitati in molti scioperando: oggi sono 1.004 i dimostranti arrestati indurante la giornata di mobilitazione per Navalny. A riferirlo l'Ong Ovd - Info, che si occupa del ...Dal caso Navalny, il contestatore recluso e in precarie condizioni per uno sciopero della fame, alle tensioni militari con l’Ucraina, ai toni da guerra fredda con il neopresidente americano Biden, la ...Sono state arrestate 351 persone a San Pietroburgo, mentre a Mosca non ci sono stati incidenti di grande rilievo e gli arresti sono stati una ventina ...