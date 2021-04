Ronaldo ha paura di stare in barriera, e Pirlo sta pensando di “esonerarlo” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci risiamo. Dopo il buco in barriera sulla punizione del Porto che è costata alla Juventus la qualificazione in Champions, Cristiano Ronaldo si dimostra punto debole su un altro calcio piazzato, quello del momentaneo 1-0 del Parma di Brugman. Le immagini tradiscono il comportamento del portoghese, che schierato in barriera con Arthur, Bentancur e McKennie, è l’unico dei quattro a coprirsi completamente il volto alla battuta della punizione. Ronaldo affonda la testa nell’avambraccio e nemmeno salta, la palla passa proprio tra Ronaldo e Bentancur, e Buffon non può evitare il gol. L’atto di “codardia” istintiva del portoghese finisce pure sui tabloid britannici. “Sfortunatamente, queste cose accadono”, ha detto Pirlo quando gli è stato chiesto se la colpa fosse di nuovo di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci risiamo. Dopo il buco insulla punizione del Porto che è costata alla Juventus la qualificazione in Champions, Cristianosi dimostra punto debole su un altro calcio piazzato, quello del momentaneo 1-0 del Parma di Brugman. Le immagini tradiscono il comportamento del portoghese, che schierato incon Arthur, Bentancur e McKennie, è l’unico dei quattro a coprirsi completamente il volto alla battuta della punizione.affonda la testa nell’avambraccio e nemmeno salta, la palla passa proprio trae Bentancur, e Buffon non può evitare il gol. L’atto di “codardia” istintiva del portoghese finisce pure sui tabloid britannici. “Sfortunatamente, queste cose accadono”, ha dettoquando gli è stato chiesto se la colpa fosse di nuovo di ...

