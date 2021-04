Riaperture, Fedriga a Radio Capital: “Proponiamo coprifuoco dalle 23” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Nella conferenza delle regioni abbiamo proposto misure responsabili. Abbiamo chiesto di spostare il coprifuoco solo di un’ora, alle 23, per dare respiro alle attività” così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni. “Speriamo di riuscire ad aprire le attività al chiuso prima del 1 giugno. Ripartire con i ristoranti solo all’aperto è una grande limitazione. Ma su questo decide il governo. Scuole in presenza al 100%? Per tutte le regioni resta ora un obiettivo irraggiungibile”. L’ARTICOLO Nuovo decreto sulle Riaperture, battaglia sul coprifuoco. Fedriga insiste: “Spostiamolo alle 23” Intervista di Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano Leggi su udine20 (Di giovedì 22 aprile 2021) “Nella conferenza delle regioni abbiamo proposto misure responsabili. Abbiamo chiesto di spostare ilsolo di un’ora, alle 23, per dare respiro alle attività” così Massimiliano, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni. “Speriamo di riuscire ad aprire le attività al chiuso prima del 1 giugno. Ripartire con i ristoranti solo all’aperto è una grande limitazione. Ma su questo decide il governo. Scuole in presenza al 100%? Per tutte le regioni resta ora un obiettivo irraggiungibile”. L’ARTICOLO Nuovo decreto sulle, battaglia sulinsiste: “Spostiamolo alle 23” Intervista di Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano

