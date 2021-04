Prima e dopo il lockdown, viaggio nell’Io di Rosa Mancini: La fragilità è bellezza (Di giovedì 22 aprile 2021) di Rosina Musella E’ stato pubblicato il 15 marzo scorso “Il contrario di tutto”, secondo libro di Rosa Mancini, autrice napoletana e fondatrice dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane, che esordì nel 2016 dando alle stampe il romanzo “Monologo di un abbandono”. Il libro, edito LFA publisher, racconta del viaggio attraverso la consapevolezza dell’Io che, dapPrima soffocato dal proprio Ego, arriva a sbocciare, dopo un momento di sospensione e silenzio che ricalca ciò che stiamo vivendo dall’inizio della pandemia. Questo viaggio si struttura attraverso tre sezioni: il Mondo di Prima, il Mondo Sospeso e il Mondo di Oggi, in cui sono inserite opere in pRosa, componimenti poetici e un racconto autobiografico relativo al primo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) di Rosina Musella E’ stato pubblicato il 15 marzo scorso “Il contrario di tutto”, secondo libro di, autrice napoletana e fondatrice dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane, che esordì nel 2016 dando alle stampe il romanzo “Monologo di un abbandono”. Il libro, edito LFA publisher, racconta delattraverso la consapevolezza dell’Io che, dapsoffocato dal proprio Ego, arriva a sbocciare,un momento di sospensione e silenzio che ricalca ciò che stiamo vivendo dall’inizio della pandemia. Questosi struttura attraverso tre sezioni: il Mondo di, il Mondo Sospeso e il Mondo di Oggi, in cui sono inserite opere in p, componimenti poetici e un racconto autobiografico relativo al primo ...

