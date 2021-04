Playstation 5, GameStop rifornisce sito e negozi (Di giovedì 22 aprile 2021) Playstation 5 di nuovo disponibili da GameStop. La consolle più ambita e sognata degli ultimi tempi potrà essere acquistata dal 22 aprile sia sul sito che nei negozi di GameStop. Lo ha annunciato la stessa catena di store per amanti dei videogiochi dando anche un orario preciso le ore 15.30. Dal pomeriggio dunque sarà possibile prenotare online la propria consolle al questo link oppure nei negozi. La disponibilità sarà per la Digital Edition con dei cofanetti personalizzabili con giochi e accessori. In particolare sono proposti due Bundle a seconda del prezzo: il Bundle A da 574,98€ e il Bundle B da 769,98€. Playstation 5, GameStop promette rifornimenti settimanali Gli arrivi di oggi, inoltre, non dovrebbero essere gli ultimi. Anzi visto le ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 aprile 2021)5 di nuovo disponibili da. La consolle più ambita e sognata degli ultimi tempi potrà essere acquistata dal 22 aprile sia sulche neidi. Lo ha annunciato la stessa catena di store per amanti dei videogiochi dando anche un orario preciso le ore 15.30. Dal pomeriggio dunque sarà possibile prenotare online la propria consolle al questo link oppure nei. La disponibilità sarà per la Digital Edition con dei cofanetti personalizzabili con giochi e accessori. In particolare sono proposti due Bundle a seconda del prezzo: il Bundle A da 574,98€ e il Bundle B da 769,98€.5,promette rifornimenti settimanali Gli arrivi di oggi, inoltre, non dovrebbero essere gli ultimi. Anzi visto le ...

