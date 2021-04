Omicidio di Elena Raluca Serban: arrestato il presunto assassino (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presunto killer di Elena Raluca Serban è stato arrestato: la vittima dell’Omicidio era stata sgozzata in un alloggio di Aosta che aveva affittato per motivi di lavoro. Elena Raluca SerbanSvolta nell’Omicidio di Elena Raluca Serban, 32enne di origine romena trovata morta domenica 18 aprile con una profonda ferita al collo in un alloggio ad Aosta. La polizia ha arrestato il presunto assassino, un uomo di 36 anni della Sardegna, mentre tentava di rientrare nell’isola da Genova. L’accusa è di Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Secondo quanto ricostruito il 36enne sardo, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilkiller diè stato: la vittima dell’era stata sgozzata in un alloggio di Aosta che aveva affittato per motivi di lavoro.Svolta nell’di, 32enne di origine romena trovata morta domenica 18 aprile con una profonda ferita al collo in un alloggio ad Aosta. La polizia hail, un uomo di 36 anni della Sardegna, mentre tentava di rientrare nell’isola da Genova. L’accusa è divolontario aggravato dalla crudeltà. Secondo quanto ricostruito il 36enne sardo, ...

