Oggi è la Giornata Mondiale della Terra (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile si festeggia la Giornata Mondiale della Terra. Una ricorrenza per ricordare la necessità della conservazione delle risorse naturali. ROMA – Il 22 aprile in tutto il mondo si festeggia la Terra. Un appuntamento fisso per ricordare la necessità della conservazione delle risorse naturali. Solitamente in occasione della Giornata Mondiale della Terra si procede con grandi manifestazioni di piazza, convegni, concerti. Manifestazioni che ovviamente non è possibile fare nel 2021 alla luce delle restrizioni per l’emergenza coronavirus. Non in presenza almeno. La storia della Giornata Mondiale della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile si festeggia la. Una ricorrenza per ricordare la necessitàconservazione delle risorse naturali. ROMA – Il 22 aprile in tutto il mondo si festeggia la. Un appuntamento fisso per ricordare la necessitàconservazione delle risorse naturali. Solitamente in occasionesi procede con grandi manifestazioni di piazza, convegni, concerti. Manifestazioni che ovviamente non è possibile fare nel 2021 alla luce delle restrizioni per l’emergenza coronavirus. Non in presenza almeno. La storia...

Advertising

fanpage : Oggi è la #GiornataMondialedellaTerra e anche la tv dedica spazio al pianeta! #22aprile - TgrRai : Oggi giornata nazionale per la lotta alla #trombosi, malattia che normalmente colpisce 600mila persone ogni anno in… - Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che da cento anni svolge un prezioso serviz… - libellula58 : RT @SIMO2: La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. (Nativi americani) #22aprile oggi è la Giornata Mondiale… - sprousevhar : oggi la giornata è iniziata bene solo perché quest’uomo esiste -