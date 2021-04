Napoli-Lazio, probabile assenza di Luis Alberto: ecco chi lo sostituirà (Di giovedì 22 aprile 2021) Stasera Napoli e Lazio si sfideranno allo Stadio Maradona, ma il biancoceleste Luis Alberto potrebbe non scendere in campo. È tutto pronto per la sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 22 aprile 2021) Staserasi sfideranno allo Stadio Maradona, ma il biancocelestepotrebbe non scendere in campo. È tutto pronto per la sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - Ftbnews24 : #Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, incrocio da brividi per la lotta Champions #Lazio verso #NapoliLazio #SerieA - Salvato95551627 : RT @azzurra_onda: Napoli-Lazio, è anche la sfida dei gol e tra i bomber -