Advertising

Trmtv : Carceri: Melfi, detenuto aggredisce ispettore penitenziario - AnsaBasilicata : Carceri: Melfi; detenuto aggredisce ispettore penitenziario. Doveva lasciare reparto covid e tornare nella sua sezi… - TeleAppula : Al Carcere di Melfi un detenuto aggredisce ispettore della Polizia - LaGazzettaWeb : Melfi, ispettore Polizia penitenziaria aggredito e percosso da un detenuto - SassiLive : +++CARCERE DI MELFI, SAPPE: “DETENUTO AGGREDISCE ISPETTORE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA++++ -

Ultime Notizie dalla rete : Melfi ispettore

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Un detenuto originario della Campania, inserito nel 'circuito alta sicurezza' del carcere di, ha aggredito undella Polizia penitenziaria mentre quest'ultimo gli voleva far lasciare il reparto dedicato ai positivi al covid 19 per farlo rientrare nella sua sezione detentiva. Lo ...- Un detenuto originario della Campania, inserito nel 'circuito alta sicurezza' del carcere di, ha aggredito undella Polizia penitenziaria mentre quest'ultimo gli voleva far lasciare il reparto dedicato ai positivi al covid 19 per farlo rientrare nella sua sezione detentiva. Lo ...A denunciare l'episodio è stato il segretario regionale della Basilicata del Sappe, Saverio Brienza. Il detenuto doveva lasciare reparto covid e tornare nella sua sezioni ...Un detenuto originario della Campania, inserito nel "circuito alta sicurezza" del carcere di Melfi (Potenza), ha aggredito un ispettore della Polizia penitenziaria mentre quest'ultimo gli voleva far l ...