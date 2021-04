Marco Belinelli sfida Fedez | il risultato è stupefacente – VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il cestistalancia una serie di sfide anella pallacanestro: ildel rapper è davvero sorprendente!è uno degli artisti più seguiti sui social. Assieme… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

CSaprei : @alevarone @BiasiMonica @teatrolafenice Una cosa è certa: non hai problemi di visibilità in teatro, ti si può mette… - nbadeboteco : Marco Belinelli :) -

Positive, però, anche le prove di Vince Hunter e. Sorretta dai 10 punti nei primi 8' di Gamble, la Virtus è partita forte chiudendo il primo quarto sul 27 - 15 e non si è più voltata ...resterà probabilmente la certezza, non così Sasha Djordjevic che, già esonerato qualche mese fa e poi "reintegrato" il giorno seguente, darà l'addio: per sostituirlo sono già spuntate ...Il cestista Marco Belinelli lancia una serie di sfide a Fedez nella pallacanestro: il risultato del rapper è davvero sorprendente!Bologna, 21 aprile 2021 – Virtus Segafredo Bologna e Dinamo Banco di Sardegna Sassari si aggiudicano i recuperi infrasettimanali rispettivamente del 27° e del 22° turno del campionato di Serie A di pa ...