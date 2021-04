Manchester United | Rashford in cucina per aiutare famiglie bisognose

(Di giovedì 22 aprile 2021) Marcusconferma il proprio impegno nel sociale e si trasferisce in. Dopo aver contribuito alla distribuzione di pasti caldi ai bambini meno abbienti durante la pandemia, il centravanti deloffre le sue capacità da principianti perlepiù indigenti ai fornelli. Il giovane calciatore è infatti protagonista del progetto “Full Time”, che ha l’obiettivo di insegnare ricette semplici e al tempo stesso economiche. In collaborazione con lo chef stellato Tom Kerridge,ha realizzato una serie di video tutorial e ricette che settimanalmente verranno pubblicate sull’account Instagram dello stesso calciatore e distribuite gratuitamente nei supermercati, nelle scuole e nei banchi alimentari. In totale saranno 52 le ricette. ...

Commenta per primo Il caos generato dalla Superlega in Inghilterra non accenna a placarsi e i tifosi delhanno questa mattina messo in atto una nuova incredibile protesta. Un gruppo di ultras, furiosi, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club dove questa mattina Solskjaer e la ...(Gran Bretagna) " Lo stop alla Superlega non ferma la protesta dei tifosi del, che stamattina si sono assiepati davanti al centro di allenamento della squadra, a Carrington, per cercare di impedire l'ingresso ai calciatori, la cui seduta era fissata per le 10.ROMA, 22 APR - Dopo aver contribuito a garantire pasti gratis ai bambini poveri durante la pandemia, il centravanti del Manchester United Marcus Rashford si è improvvisato cuoco: protagonista di una ...Un gruppo di tifosi del Manchester United ha protestato contro la proprietà. C’è delusione per l’adesione alla Superlega.