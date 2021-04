LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: vince Bilbao, la corsa è nelle mani di Simon Yates (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 vince PELLO Bilbao! Secondo Vlasov, Simon Yates si accontenta del terzo posto! 15.26 Bilbao e Yates entrano nel tratto transennato, Vlasov è arrivato. Si va in volata! 15.26 Bilbao ha tentato anche ad andarsene da solo, Yates gli resta dietro mentre Vlasov perde qualche metro! Ultimo chilometro! 15.25 Pello Bilbao si è ricongiunto a Vlasov e Yates ai -2 dall’arrivo. Sarà gara a tre per la vittoria. 15.22 Mancano quattro chilometri all’arrivo, e Pello Bilbao si è lanciato all’inseguimento di Vlasov e Yates! Ora è a 10”, può farcela! 15.19 Finisce la salita, ora via in picchiata in discesa! 15.18 Tra il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27PELLO! Secondo Vlasov,si accontenta del terzo posto! 15.26entrano nel tratto transennato, Vlasov è arrivato. Si va in volata! 15.26ha tentato anche ad andarsene da solo,gli resta dietro mentre Vlasov perde qualche metro! Ultimo chilometro! 15.25 Pellosi è ricongiunto a Vlasov eai -2 dall’arrivo. Sarà gara a tre per la vittoria. 15.22 Mancano quattro chilometri all’arrivo, e Pellosi è lanciato all’inseguimento di Vlasov e! Ora è a 10”, può farcela! 15.19 Finisce la salita, ora via in picchiata in discesa! 15.18 Tra il ...

