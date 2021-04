LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del Team BikeExchange di Simon Yates (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Nuovo rallentamento da parte del gruppo, con i fuggitivi che conservano ancora 1’22” di vantaggio. 14.16 Sottolineiamo poi che il fuggitivo Marton Dina (Eolo-Kometa) è il nuovo leader della classifica dei GPM. 14.13 Da segnalare il ritiro di Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos). 14.10 Ultimi 50 chilometri di gara con un Team BikeExchange più che mai agguerrito. 14.07 La corsa i trova a Pinzolo. 14.03 I fuggitivi sono ormai nella morsa del gruppo. 13.59 Il vantaggio dei nove battistrada è sceso a soli 50?. 13.56 Ecco i passaggi al GPM: Km 101, the first GPM of the day in Campo Carlo Magno: 1. Dina (Eolo-Kometa) 2. Froome (Israel) 3. Grossschartner (Bora Hansgrohe) ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Nuovo rallentamento da parte del gruppo, con iche conservano ancora 1’22” di vantaggio. 14.16 Sottolineiamo poi che il fuggitivo Marton Dina (Eolo-Kometa) è il nuovo leader della classifica dei GPM. 14.13 Da segnalare il ritiro di Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos). 14.10 Ultimi 50 chilometri di gara con unpiù che mai agguerrito. 14.07 La corsa i trova a Pinzolo. 14.03 Isono ormaidel gruppo. 13.59 Il vantaggio dei nove battistrada è sceso a soli 50?. 13.56 Ecco i passaggi al GPM: Km 101, the first GPM of the day in Campo Carlo Magno: 1. Dina (Eolo-Kometa) 2. Froome (Israel) 3. Grossschartner (Bora Hansgrohe) ...

